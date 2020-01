Thomas Müller wird seit Monaten mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Zwar ist er inzwischen wieder Stammspieler, klar zum Rekordmeister bekennen will er sich aber nicht.

Thomas Müller ist Urgestein des FC Bayern München, ein Treuebekenntnis zum deutschen Rekordmeister will der Ex-Nationalspieler aber nicht abgeben.

"Mein Fokus liegt ausschließlich darauf, die Saison erfolgreich zu bestreiten. Was dann im Sommer passiert, da werde ich mit dem Verein sprechen und mit mir selbst. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht", erklärte der Angreifer bei SPORT1.

Nun soll erst einmal der Meistertitel her. "Wir haben im Kader meiner Meinung nach die höchste Qualität in der Bundesliga. Wir haben die meiste Erfahrung, was Titelkämpfe anbelangt. Und unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen Deutscher Meister werden!"

Im Oktober hatte es die ersten Gerüchte über einen Vereinswechsel gegeben, da Thomas Müller unter Ex-Coach Niko Kovac nur Ersatzspieler gewesen ist.