Champions League : Thomas Tuchel lobt: Neymar und Kylian Mbappe "haben sich aufgerieben"

Paris Saint-Germain siegte am Dienstagabend in der Champions League knapp mit 1:0 gegen RB Leipzig. Der Trainerjob von Thomas Tuchel ist zunächst gesichert. Tuchels Einordnung fällt nüchtern, aber auch freudig aus.

So enthüllte Tuchel, dass jene Akteure, die er namentlich nicht nannte, "physisch aktuell jenseits dessen sind, was sie leisten können" und nur dank "Schmerzspritzen" mitwirken konnten. Seine beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappe wollte Tuchel dann doch noch einzeln hervortreten lassen.

"Wahnsinnig", so formulierte es der PSG-Trainer nach der Partie bei SKY, habe er sich über das Ergebnis gefreut. "Wir haben uns aufgeopfert, gekämpft und keine Großchance zugelassen. Es gibt keinen Grund, sich für so etwas zu entschuldigen." Dabei gingen zwei seiner Spieler bis an den äußersten Rand des körperlich Möglichen.

Von offensiv verzauberndem Fußball war auf der Seite von Paris Saint-Germain am Dienstagabend wenig zu sehen. Durch eher destruktiven Fußball und Neymars Elfmeter in der 11. Spielminute sicherte sich der ewige Meister Frankreichs einen knappen Erfolg gegen RB Leipzig. Thomas Tuchel war das herzlich egal. Nur das Ergebnis zählt.

"Sie haben super gearbeitet und sich für die Mannschaft aufgerieben. Neymar fehlen seit Wochen Trainingseinheiten und Spiele, um in einen Rhythmus zu finden. Nach so einem Spiel sind wir an der Grenze angelangt", so Tuchel, dessen Blick schon in die kommende Woche geht.

Als neuer Tabellenzweiter der Gruppe H stellen sich die Pariser am 2. Dezember beim Ersten Manchester United vor. Das nächste Endspiel, sagt Tuchel. "Dann brauchen wir wieder das Quäntchen Glück - das Manchester bei uns hatte." United siegte im Oktober nach einem späten Treffer von Marcus Rashford mit 2:1 im Prinzenpark.