Paris Saint-Germain : Thomas Tuchel: Steht sein Nachfolger bereits in den Startlöchern?

Sein Sabbatical soll aber bald enden, wie er bereits im Februar angedeutet hat. An einem Engagement bei Paris Saint-Germain soll der 52-Jährige dem Bericht zufolge interessiert sein.

Thomas Tuchel steht noch bis 2021 an der Seine unter Vertrag. Nach der Meisterschaft der Vorsaison ist er mit PSG auch in dieser Spielzeit auf Titelkurs: Zwölf Punkte beträgt in der Ligue 1 der Vorsprung auf Marseille.

Zudem führte der 46-Jährige die Pariser ins Champions-League-Viertelfinale, ins Pokalendspiel (gegen St. Etienne) und ins Finale des Ligapokal (gegen Lyon).