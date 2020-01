Timo Werner hat sich in den vergangenen Jahren zum deutschen Topstürmer der Bundesliga entwickelt. Nur Robert Lewandowski trifft noch häufiger als der Leipziger.

84 Tore in 138 Partien netzte Timo Werner für die Sachsen ein. Die einst an den VfB Stuttgart gezahlte Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro hat sich längst rentiert.

Im Sommer winkt RB Leipzig ein ordentlicher Transfergewinn. Laut EL DESMARQUE will Real Madrid den Deutschen verpflichten.

80 Millionen Euro Ablöse sind die Königlichen um Chefcoach Zinedine Zidane angeblich bereit, für Timo Werner auf den Tisch zu legen.