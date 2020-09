Absage an Liverpool : Timo Werner erläutert Entscheidung pro FC Chelsea

Am Sonntag trifft Timo Werner mit dem FC Liverpool auf einen der Vereine, die ihm noch vor Monaten Avancen gemacht hatten. Seinen Umzug zum FC Chelsea hat der DFB-Star bisher aber nicht bereut.

Das erste Pflichtspiel von Timo Werner im Trikot des FC Chelsea hätte fast nicht besser verlaufen können. Der 24-Jährige hatte einen äußerst fitten Eindruck hinterlassen, zeigte sich wendig und bestach durch seine angeborene Schnelligkeit, mit der er einen Elfmeter rausgeholt hatte.

Bevor sich der Deutsche für seinen neuen Lebensabschnitt in London entschieden hatte, sah er sich unzähligen Interessensbekundungen ausgesetzt. "Neben Chelsea gab es noch einige andere Vereine, mit denen ich gesprochen habe", verriet Werner während einer Pressekonferenz.

Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool, der einer der Klubs war, die sich um Werners Dienste bemüht hatten. Die Reds hätten eine gute Mannschaft, so die lobenden Worte des ehemaligen Leipzigers, der äußerte, dass er auch in ein solches Team vermeintlich gut passen würde.