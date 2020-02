"Was sagt man, wenn in zwei Wochen ein Verein kommt, der einen unbedingt haben möchte, der ein Anwärter auf den Gewinn der Champions League ist und ein Super-Angebot unterbreitet?", fragt er theoretisch.

Tottenham Hotspur, Atletico Madrid sowie der direkte Leipzig-Konkurrent FC Bayern sollen sich bemüht haben. Vergebens.

Selbst will sich Werner die Tür für eine Luftveränderung aber weiterhin offenlassen. "Ich kann mir auf jeden Fall grundsätzlich vorstellen, irgendwann im Ausland zu spielen, aber ich habe kein konkretes Ziel, wo ich auf jeden Fall einmal hinmöchte", erklärt der gebürtige Stuttgarter.

Die Premiere League scheint es ihm angetan zu haben.

Überdies gebe es auch in Spanien sehr namhafte und große Mannschaften, "in denen es sicher Spaß macht, zu spielen", sagt er, mache sich aber Stand jetzt keine Gedanken, was in der Zukunft passieren könnte.

