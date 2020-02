Ganz Fußballdeutschland verfolgte am Sonntagabend das Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig.

Bei der Nullnummer stand unter anderem Timo Werner im Fokus, der noch vor gut einem halben Jahr mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister verbunden wurde.

Dieser schlug die Möglichkeit allerdings aus, Werner verlängerte stattdessen in Leipzig bis 2023.

"Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat. Das System bei RB hat sich nun zwar geändert, aber dennoch ist es vorne nicht so eng wie bei uns", erklärte Hasan Salihamidzic in der SPORT BILD den Werner-Verzicht.