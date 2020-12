Chelsea : Titelfavorit? Frank Lampard schießt gegen Jürgen Klopp

Der FC Chelsea habe den stärksten Kader, großartige Spieler und alle würden nach einem holprigen Start toll zusammenspielen, schwärmte Jürgen Klopp in der Vorwoche. Nachdem die Blues mit 0:1 beim FC Everton verloren hatten, brach es aus Frank Lampard heraus.

"Wenn einige Leute, die davon reden, dass wir die Liga gewinnen, sagen, dass wir den besten Kader der Liga haben, ist das lächerlich", schäumte der Chelsea-Trainer. Für Lampard und Co. war es in dieser Premier-League-Saison das sechste Spiel ohne Sieg (4 Remis, 2 Niederlagen). Zuvor hatte man neun Partien in Folge nicht verloren. Mit 22 Punkten aus zwölf Spielen stehen die Londoner auf Rang 5.

"Die anderen Teams um uns herum haben Titel gewonnen. Sie haben Stürmer in ihren Reihen, die jedes Jahr 30 Saisontore erzielen. Spieler, die die Champions League gewonnen haben", zornte Lampard weiter in Richtung Klopp.