"Kriminelle Dummheit" : Tod von Diego Maradona: Heftige Vorwürfe seines Anwalts

Am Donnerstag wurde Diego Maradona auf einem Friedhof in Buenos Aires beigesetzt. Die Trauer um den vermeintlich besten Fußballer der Geschichte ist groß. Maradonas Anwalt Matias Morla übt derweil heftige Kritik am zuständigen Notdienst.