Serie A : Tonali-Nachfolge: Brescia schlägt bei Robben-Klub zu

Brescia Calcio hat einen Nachfolger für Mittelfeldregisseur Sandro Tonali (20, Wechsel zum AC Mailand) gefunden. Der Serie-A-Absteiger verpflichtet Tom van de Looi (21) vom FC Groningen.

In der vergangenen Saison war van de Looi an NEC Nijmegen verliehen, nun heuerte der ehemalige Kapitän der niederländischen U19-Nationalmannschaft in der Lombardei an.

Für Groningen hat der Mittelfeldspieler bisher 35 Profieinsätze absolviert. Beim Auftakt in die neue Eredivisie-Saison und dem Debüt von Arjen Robben (36) am vergangenen Wochenende gegen PSV Eindhoven fehlte van de Looi bereits im Kader.