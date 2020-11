Wechselhafter Saisonstart : Toni Kroos erklärt: Woran es bei Real Madrid momentan hapert

Nur 16 Punkte holte Real Madrid aus den ersten acht LaLiga-Spielen, in der Champions League gar nur vier von neun möglichen Zählern. Die Stimmung an der Concha Espina ist wahrlich nicht die beste. Toni Kroos weiß, an was es den Merengues fehlt.

"Es stimmt, dass uns etwas fehlt. Das ist kein Geheimnis, jeder kann das sehen. Uns fehlt es an Konstanz", sagt der deutsche Nationalspieler im MARCA-Gespräch. "Wenn man die Ergebnisse sieht, sind zwei gut, eines schlecht, zwei gut, eines schlecht. Das müssen wir besser machen."

Drei unrühmliche Auftritte hatte Real in dieser Saison bereits (Cadiz, Valencia, Donezk). Und auch gegen Gladbach in der Champions League (2:2) hatte Real mit dem Ausgleich in letzter Sekunde Glück, einen späten Punkt eingefahren zu haben.