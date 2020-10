"Das war immer quälend" : Toni Kroos: Was ihn beim FC Bayern richtig störte

Viele hatten sich in den vergangenen Jahren eine Rückkehr von Toni Kroos zum FC Bayern gewünscht. Doch der deutsche Nationalspieler ist aus einem bestimmten Grund sogar froh, nicht mehr für den deutschen Überklub zu spielen.

Toni Kroos ist froh darüber, nach den Spielen in der Champions League nicht mehr dem Bankett des FC Bayern beiwohnen zu müssen.

"Was immer der Fall ist: Wir können direkt nach dem Spiel zurückreisen. Das kenne ich damals aus München noch anders. Das war immer quälend", sagt er in seinem Podcast EINFACH MAL LUPPEN.

Während der berühmt berüchtigten Bankettreden, in denen die Obersten um Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß gerne mal einen beißenden Kommentar abgeben, sind in den letzten Jahren so einige Schlagzeilen entstanden. Jetzt ist Kroos froh, nach den Königsklassen-Spielen auf direktem Weg den Nachhauseweg antreten zu können.