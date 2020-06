Bayer Leverkusen : "Toptalent Europas": Thomas Müller ist begeistert von Kai Havertz

Der FC Bayern wird im diesjährigen DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen antreten. Dort spielt mit Kai Havertz einer der begehrtesten Fußballer der Welt. Thomas Müller äußerte bei SKY seine Begeisterung für den Jung-Nationalspieler.

"Ich bin ja doch in meinen letzten Zügen in der Nationalmannschaft noch in den Genuss gekommen, mit ihm auch trainieren und spielen zu dürfen. Und Kai Havertz ist ein extrem guter Spieler, wenn nicht sogar in dem Alter ein Toptalent Europas", geriet Müller ins Schwärmen.

Steckt sogar ein gewisses Kalkül hinter diesem offensiven Flirt? Der FC Bayern ist einer der Klubs, dem großes Interesse an der Havertz-Verpflichtung nachgesagt wird. Müller scheint keine Probleme damit zu haben, sollte Havertz den Weg an die Säbener Straße finden.