Fussballeuropa Redaktion Ranking Ohne Tore wäre der Fußball nichts. An dieses Credo halten sich auch die Top-Klubs aus Europa. Wir haben die derzeit fünf treffsichersten Vereine aus den Top-Ligen zusammengestellt.

In der Champions League und den nationalen Ligen geht es langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Zeit für einen Überblick: Welche Teams sind besonders gut drauf in Sachen Tore? Wir haben die fünf treffsichersten Teams in Europa zusammengestellt. Aus der Bundesliga sind zwei Vereine vertreten. Die spanische Primera Division mit den Schwergewichten Real Madrid und Barça hat es nicht ins Ranking geschafft, dafür ein italienischer Underdog.

5. Borussia Dortmund - 2,4 Tore pro Spiel Am Wochenende steigt der 25. Spieltag der Bundesliga. Borussia Dortmund trifft im Top-Spiel auf den NRW-Rivalen Borussia Mönchengladbach (Anpfiff: Samstag, 18:30 Uhr). Der derzeitige Tabellendritte will mit einem Sieg an Tabellenführer Bayern München dranbleiben (vier Punkte Rückstand). In Sachen Tore ist der BVB bereits top. 66 Treffer markierten die Schwarzgelben an den ersten 24 Spieltagen. Hinzukommen 18 Treffer in Champions League, DFB-Pokal und Supercup. Macht insgesamt wettbewerbsübergreifend 84 Tore (2,4 Tore pro Spiel) für die Mannschaft von Chefcoach Lucien Favre und den fünften Platz der treffsichersten Top-Teams Anfang März 2020.

4. Manchester City - 2,5 Tore pro Spiel In der Premier League muss Manchester City Liverpool den Vortritt lassen. Die Reds haben 22 Punkte Vorsprung und werden wohl die erste Meisterschaft seit 30 Jahren gewinnen. Treffsicher ist ManCity dennoch. 68 Tore erzielte Guardiolas Team auf der Insel bereits. Hinzukommen 41 Treffer in den nationalen Pokalwettbewerben und der Champions League. Bester Torschütze der Sky Blues ist Kun Agüero. Der argentinische Mittelstürmer netzte wettbewerbsübergreifend bereits 23-mal ein.

3. Atalanta Bergamo - 2,6 Tore pro Spiel Auf den dritten Rang der treffsichersten Teams in Europa schafft es Atalanta Bergamo. Der Überraschungsvierte der vergangenen Serie A-Saison kommt auf 70 Treffer in 25 Partien in der Liga. Die Mannschaft von Cheftrainer Gian Piero Gasperini sorgt auch in der Königsklasse für Furore, gewann jüngst das Achtelfinal-Hinspiel gegen Valencia mit 4:1. Wettbewerbsübergreifend erzielte Atlanta 87 Treffer und 2,6 Tore pro Partie. Der beste Torschütze Bergamos: Josip Ilicic mit 15 Toren.

2. Paris Saint-Germain - 2,9 Tore pro Spiel Wenig überraschend taucht auch Paris Saint-Germain in der Hitliste der Mannschaften mit den meisten Toren auf. Der Serienmeister führt die Ligue 1 souverän mit 13 Punkten Vorsprung auf Olympique Marseille an. Kylian Mbappe, Neymar, Mauro Icardi und Co. sorgten bereits für 75 Tore in der Liga, hinzukommen 48 Tore in Champions League, Ligapokal und Pokal. Macht 123 Treffer und 2,9 pro Partie. In der Königsklasse droht der Truppe von Thomas Tuchel allerdings das Aus. Das Achtelfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund wurde mit 1:2 verloren.

1. Bayern München Die Bayern sind unter Hansi Flick wieder on fire. Seit dem Trainerwechsel sorgen Robert Lewandowski und Co. regelmäßig für Schützenfeste. In der Bundesliga führt der Rekordmeister die Tabelle an, hat bereits 71 Tore markiert. Insgesamt hat Bayern bisher 108 Treffer in 36 Partien erzielt, macht im Schnitt drei Treffer pro Spiel und Platz eins. Im DFB-Pokal steht Bayern im Halbfinale. In der Champions League läuft es ebenfalls rund. Das Hinspiel der ersten K.o.-Runde wurde souverän mit 3:0 beim FC Chelsea gewonnen.