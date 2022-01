Tottenham : Aberkannter Treffer: Antonio Conte vermisst englische Härte

In der 40. Minute erzielte Tottenhams Harry Kane beim Stand von 0:0 die Führung für sein Team. Die Freude währte jedoch nur kurz. Die Schiedsrichter nahmen den Treffer zurück, weil der Nationalstürmer seinen Gegenspieler, Thiago Silva, mit einem Stoß aus dem Weg räumte.

Antonio Conte sah in dieser Aktion keine Regelverletzung. "Dieses Tor in England nicht zuzulassen, war unglaublich", echauffierte sich der Spurs-Coach im Nachhinein: "In Italien ist es vielleicht 50-50, aber in England, unfassbar".