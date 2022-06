Tottenham Hotspur Alessandro Bastoni auf Wunschliste von Ex-Coach Antonio Conte

Antonio Conte (52) hat mit Tottenham als Tabellenvierter die Qualifikation für die Champions League geschafft. In der neuen Saison will der ehrgeizige Trainer mit den Spurs in der Premier League weiter nach oben. Damit dies gelingt, soll ein alter Bekannter an die White Hart Lane wechseln.