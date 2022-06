Tottenham Hotspur Fraser Forster glücklich nach Spurs-Wechsel: "Alles an diesem Ort ist Weltklasse"

Tottenham Hotspur hat die Zusammenarbeit mit Fraser Forster unter Dach und Fach gebracht. Der Keeper unterschreibt an der White Hart Lane einen Vertrag bis 2024.

Über die bevorstehende Verpflichtung Forsters berichteten englische Medien wie der London Evening Standard bereits in der vergangenen Woche. Nun wurde sie offiziell bekanntgegeben.

"Ich bin absolut begeistert", erklärte Forster in einem auf der Vereinswebsite der Spurs veröffentlichten Interview. "Das ist eine fantastische Gelegenheit für mich. Wenn so ein Team kommt, kann man nicht nein sagen. Ich konnte nicht schnell genug hierher kommen, um alles zu regeln."

Der englische Nationalspieler (sechs Einsätze zwischen 2013 und 2016) freut sich bereits auf seine neue Aufgabe. "Alles an diesem Ort ist Weltklasse", schwärmt der Torhüter. "Das Stadion ist wahrscheinlich das beste, in dem ich je gewesen bin – fragen Sie irgendeinen Spieler in der Premier League, und er wird Ihnen das bestätigen."