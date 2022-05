Tottenham Antonio Conte bleibt Spurs treu – Harry Kane soll Perisic als Zulieferer erhalten

In den vergangenen Wochen wurde angezweifelt, ob Conte an der White Hart Lane bleiben würde. Laut dem italienischen Journalisten Fabrizio Romano und der Zeitung Telegraph steht aber fest, dass der Italiener seinen bis 2023 gültigen Vertrag erfüllen will.

Am Freitag kam es zu einem Treffen von Sportdirektor Fabio Paratici und Conte. Dass die Nordlondoner im Endspurt der Premier League ihren Lokalrivalen FC Arsenal vom vierten Tabellenplatz verdrängen und sich für die Champions League qualifizieren konnten, gilt als ausschlaggebend für die weitere Zusammenarbeit.

Conte hatte seine Zukunft bei den Spurs in den vergangenen Monaten stets offengelassen und sich unter anderem nach der Winter-Transferperiode kritisch über die mangelnde Breite des Kaders geäußert.