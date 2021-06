Tottenham : Antonio Conte in Gesprächen mit Tottenham

Laut Sky Italia sollen die Verantwortlichen des Vereins bereits über die Gehaltsvorstellungen des Italieners verhandeln. Conte verließ Inter Mailand erst im Mai, weil er den Sparkurs der Eigentümer nicht vertreten konnte.

Die Nachricht überrascht, weil bisher eigentlich alles auf eine Rückkehr von Mauricio Pochettino hindeutete. Er trainierte die Tottenham Hotspur bereits von 2014 bis 2019.

In seiner Amtszeit formte er die Mannschaft zu einem Spitzenteam, das die Saison stets auf einem Champions League-Rang abschloss. In der Saison 2018/2019 führte er den Klub sogar bis in das Endspiel der Königsklasse, das allerdings gegen den FC Liverpool verloren ging.