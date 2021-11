Tottenham Hotspur : Antonio Conte zeigt Verständnis für Buhrufe der Fans bei Heimdebüt

Das erste Heimspiel als neuer Trainer der Tottenham Hotspur mündete für Antonio Conte sofort in einem Sieg. Das 2:1 gegen Leeds United war jedoch ein zähes Stück Arbeit, weshalb der Neuling den zwischenzeitlichen Frust der eigenen Anhänger nachvollziehen kann.

"Unsere Fans waren nicht zufrieden mit dem Fußball, den wir gespielt haben und ich stimme ihnen dabei zu", erklärte Conte auf der Pressekonferenz nach dem Match. Die Gastgeber zeigten in den ersten 45 Minuten kaum Offensivaktionen und gerieten zudem kurz vor dem Pausenpfiff durch Leeds' Daniel James mit 0:1 in Rückstand. Ein gellendes Pfeifkonzert der eigenen Anhänger geleitete die Spurs zur Halbzeit vom Platz.

In der Kabine hatte Antonio Conte dann die richtigen Worte gefunden. Gleich nach dem Seitenwechsel trafen zuerst Harry Kane und dann Heung-min Son das Aluminium, bevor Pierre Emile Hojbjerg in der 58. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Tottenham blieb im Anschluss das aktivere Team und belohnte sich in der 69. Minute durch Sergio Reguilon.