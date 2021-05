Tottenham : Bale-Berater deutet an: Jose Mourinho hat seinen Zenit überschritten

Barnett deutet an, dass Mourinho Bale anders hätte behandeln müssen. "Vertraue ihm, lass ihn sein eigenes Spiel spielen, sag ihm nicht, dass er dies und das tun muss, behandle ihn wie einen Messi oder einen Ronaldo". So hätte man Bale agieren lassen müssen.

Er wolle damit nicht sagen, dass Bale so gut wie Messi oder Cristiano Ronaldo sei, aber "er hat schon oft bewiesen, dass er viele Tore schießt, wenn er so behandelt wird. Dann ist er Weltklasse."

Jose Mourinho ist seit zwei Wochen Geschichte bei Tottenham Hotspur. Im AS Rom hat The Special One aber schnell einen neuen Top-Arbeitgeber gefunden. Bis 2024 unterschrieb der zweimalige Champions-League-Sieger (Porto, Inter Mailand).