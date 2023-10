Ivan Perisic vor Rückkehr an alte Wirkungsstätte?

Tottenham-Profi Ivan Perisic beschäftigt sich offenbar mit einem Wechsel in die Heimat. Einem Bericht zufolge steht der Kroate vor einem Wechsel im Winter.

In der Folge brachte es Perisic zu einer großen Karriere bei zahlreichen europäischen Top-Klubs, darunter Borussia Dortmund, wo er zwischen 2011 und 2013 unter Vertrag stand und einmal die Meisterschaft gewann. Seinen größten Erfolg feierte er allerdings in der Saison 2019/20, als er zum FC Bayern ausgeliehen worden war und mit den Münchenern das Triple gewann.

Mit dem Verein soll sich Perisic demnach bereits über einen Transfer im Winter einig sein. Für Perisic wäre es gleichbedeutend mit einer Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der Flügelspieler hatte bei Hajduk Split die Jugendabteilungen durchlaufen, ehe er 2006 zum FC Sochaux nach Frankreich wechselte.

Nach knapp eineinhalb Jahren scheint die Zeit von Ivan Perisic bei den Tottenham Hotspur schon wieder vorbei zu sein. Einem Bericht von Football Insider zufolge soll der 34-Jährige vor einem Wechsel in seine Heimat nach Kroatien stehen. Beim potenziellen aufnehmenden Verein soll es sich um Hajduk Split handeln.

Perisic im kommenden Sommer ablösefrei zu haben

Im Sommer 2022 schloss er sich auf Wunsch des damaligen Trainers Antonio Conte den Spurs an. Seit dieser bei den Londonern allerdings nicht mehr in der Verantwortung steht, hat Perisic einen schweren Stand. Aktuell laboriert er an einem Kreuzbandriss und fällt somit noch mehrere Monate aus.

Somit bleibt abzuwarten, ob der Kroate im Falle eines Winter-Wechsels überhaupt den Medizincheck bestehen würde. Bei den Spurs steht er noch bis 2024 unter Vertrag, somit wäre der ehemalige Inter-Profi im kommenden Sommer ablösefrei zu haben.

Eine hohe Ablösesumme dürfte Tottenham in Anbetracht der geringen Rolle, die Perisic unter Neu-Trainer Ange Postecoglu spielt, ohnehin nicht fordern. Bisher bringt es der 129-fache kroatische Nationalspieler in der laufenden Spielzeit lediglich auf sechs Kurzeinsätze.

Aktuelles Video über Tottenham

Verwendete Quellen

Football Insider