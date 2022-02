Tottenham Hotspur : Antonio Conte erteilt Guardiola nach Sieg eine Nachhilfestunde

Die Tottenham Hotspur gewannen am Samstag überraschend mit 3:2 bei Tabellenführer Man City. Pep Guardiola war im Anschluss noch so geschockt, dass er einiges durcheinanderbrachte. Sein Kontrahent belehrte ihn auf Social Media eines Besseren.

Citys Guardiola suchte die Schuld für die Niederlage seines Teams nach der Partie in der starken Defensive der Spurs. "Nachdem wir in Rückstand geraten waren, haben sie so tief und so kompakt verteidigt – es war unglaublich. Sie haben viel Platz geschaffen, um Gegenangriffe einzuläuten." Tottenhams Coach, Antonio Conte, berichtigte seinen Trainerkollegen etwas später, da Guardiola mit seinen Ausführungen daneben lag.

Conte: "Gegenangriffe? Wohl eher nicht..."

Der Italiener postete auf seinem Instagram-Profil ein Video, auf dem alle drei Treffer der Spurs zu sehen sind. Von Kontern ist dort jedoch nichts zu erkennen, weshalb Conte folgerichtig festhält: "Gegenangriffe? Wohl eher nicht..." Die drei lachenden Smiley verdeutlichen den Spaß, den ihm die Berichtigung seines Trainerkollegen offensichtlich bereitete.