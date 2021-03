Tottenham : Das beeindruckt Gareth Bale am meisten an Cristiano Ronaldo

Foto: Maxisport / Shutterstock.com



Andre Oechsner Allein während seiner Zeit bei Real Madrid spielte Gareth Bale mit Unmengen an Weltklassespielern zusammen. Natürlich fällt auch der Name Cristiano Ronaldo, der den Waliser auch am meisten beeindruckt.

Iker Casillas, Toni Kroos, Sergio Ramos, Luka Modric – das ist nur eine kleine Auswahl an Superstars, mit denen Gareth Bale in den letzten Jahren bei Real Madrid zusammenspielen durfte. Einer bleibt dem an der Concha Espina in Ungnade gefallenen Waliser aber in besonderer Erinnerung. "Ich würde sagen, Cristiano Ronaldo", erklärt Bale in einem TWITCH-Beitrag von Tottenham Hotspur auf die Frage, welcher Mitspieler während seiner bisherigen Karriere einen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen habe.