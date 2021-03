Tottenham : "Das macht keinen Sinn": Jose Mourinho verteidigt sich gegen Kritik

Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Jose Mourinho (58) musste sich vor dem Auswärtsspiel gegen Aston Villa Kritik an seiner Taktik anhören. The Special One lässt Vorwürfe, seine Mannschaft sei gegen Arsenal zu defensiv ausgerichtet gewesen, nicht gelten.

Tottenham Hotspur hat nach der Derby-Pleite gegen Arsenal und dem Aus in der Europa League gegen Zagreb wieder in die Erfolgsspur gefunden. In der Premier League wurde Aston Villa 2:0 (Tore: Carlos Vinicius, Harry Kane) geschlagen. Vor der Dienstreise nach Birmingham gab es von Pressevertretern Kritik an Mourinhos vermeintlich zu defensiver Ausrichtung gegen Arsenal (1:2).