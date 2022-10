Dauerbrenner Harry Kane bricht nächste Schallmauer

Die Tottenham Hotspur legen im Augenblick den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hin. 23 Punkte aus den ersten zehn Liga-Begegnungen bedeuten den Sprung auf Rang drei. Mittelstürmer Harry Kane (29) bastelt zudem weiterhin fleißig an seinem persönlichen Vermächtnis.

Sollte Letztgenannter trotz der Avancen des FC Bayern bis zum Karriereende in Tottenham bleiben, könnte er noch an einigen Klubgrößen vorbeiziehen.

Am Samstag gegen Everton (2:0) absolvierte der Engländer sein 400. Pflichtspiel für die Spurs. Es gibt insgesamt nur zwölf Spieler, die noch mehr Partien für die Londoner auf dem Buckel haben. Mit Hugo Lloris (430 Matches) steht ein momentaner Teamkollege vor Kane.

Richarlison in Tränen! Sein großer Traum ist in Gefahr

Der Sieg über Everton bescherte Harry Kane im Übrigen eine eigene Bestmarke. Der Stürmer verwandelte in der 59. Minute einen Elfmeter zur 1:0-Führung. In der Premier League traf Kane damit erstmals in fünf aufeinanderfolgenden Spielen.

Seine neun Ligatreffer bedeuten in der Torschützenliste immerhin Rang zwei. Die Spitzenposition wird hier von Erling Haaland besetzt. Der Goalgetter von Man City bringt es auf unfassbare 15 Tore.