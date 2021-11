Juventus Turin : Englischer Dreikampf um Weston McKennie - Juve will 30 Millionen

Weston McKennie soll in Turin nicht mehr glücklich sein, was allerdings nicht an seinen Einsatzzeiten liegen kann, da der Mittelfeldspieler in sechs der letzten sieben Pflichtspiele zur Startelf gehörte.

Aus diesem Grund dürfte ihn die alte Dame auch nicht so einfach ziehen lassen. Für den US-Amerikaner verlangt Juve nach Informationen des italienischen Online-Portals Calciomercato satte 30 Millionen Euro Ablöse.