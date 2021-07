Tottenham : Erik Lamela plus 25 Millionen: Spurs schnappen sich Supertalent Bryan Gil

Dem Journalisten zufolge wird Lamela per Tausch nach Andalusien übersiedeln. Im Gegenzug soll das spanische Supertalent Bryan Gil (20) an der White Hart Lane anheuern.

Der offensive Mittelfeldspieler, der bereits das Interesse von Topclubs wie dem FC Barcelona auf sich gezogen hat, soll dem FC Sevilla zusätzlich zu Lamela weitere 25 Millionen Euro Ablöse bringen.

Erik Lamela war 2013 für 30 Millionen Euro vom AS Rom nach London gewechselt. Nach dem Verkauf von Gareth Bale an Real Madrid für 101 Millionen Euro sollte der argentinische Nationalspieler in die Fußstapfen des Walisers treten, die hohen Erwartungen konnte er allerdings nur phasenweise erfüllen.