Tottenham : Erster Klub steigt aus Poker um Dusan Vlahovic aus

In der Serie A knüpft Vlahovic derweil an seine starke Form aus der Vorsaison an und steht aktuell bei sechs Toren und einer Vorlage in acht Pflichtspielen. Seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim AC Florenz wird der 21-jährige Shootingstar nicht verlängern.