Tottenham : "Es muss etwas passieren": Gareth Bale stellt sich dem Onlinehass

Der 31-Jährige steht selbst im Rampenlicht, auch in der virtuellen Welt. Bale zählt auf Twitter 18,7 Millionen Follower, auf Instagram abonnieren seinen Kanal mit über 40 Millionen Accounts weit mehr als doppelt so viele Menschen.

Er selbst habe in den sozialen Medien schon viel Schlechtes über sich lesen müssen. Für Bale ist es schön, wenn er Inhalte seines Lebens mit seinen Followern teilen kann. "Bilder vom Training und was wir gerne tun", sagte er. Allzu viel Kommentare unter seinen Posts liest sich der Spurs-Stars allerdings nicht durch.

"Aber wenn man sich die Kommentare anschaut, ist es manchmal am besten, sich davon fernzuhalten, zu teilen, was man teilen möchte und nicht zu viel in die Kommentare hineinzulesen, weil es da draußen einige schreckliche Leute gibt", so Bale.