Ex-Arsenal-Ass Mesut Özil spottet über "Rekordhalter" Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur hat am Donnerstag in der Premier League mit 1:2 gegen West Ham United verloren. Die Niederlage alleine schmerzte eigentlich schon genug. Im Anschluss hagelte es dann jedoch auch noch Spott von allen Seiten. Selbst Mesut Özil (35) konnte sich eine Spitze nicht verkneifen.

Özil spielte von 2013 bis 2021 beim FC Arsenal, einem der Londoner Rivalen der Spurs, und hatte aus diesem Grund am Donnerstag gleich doppelten Grund zur (Schaden-) Freude. Tottenham konnte gegen West Ham nämlich zum fünften Mal in Folge trotz Führung keinen Sieg einfahren – ein Novum in der Premier League.

Das Team von Ange Postecoglou (58) verlor überdies zum dritten Mal hintereinander ein Heimspiel, nachdem es zuvor mit 1:0 in Führung gegangen war. Dies "glückte" ebenfalls noch keinem anderen Team in Englands höchster Spielklasse.

Özil benutzte den jüngsten Rückschlag indes, um kräftig über die Totts herzuziehen. "Wer sonst sollte in der Lage sein, diesen Rekord zu brechen? Bottle Job FC ist zurück", schrieb der Weltmeister von 2014 auf X (vormals Twitter).

Ange Postecoglou und seine Mannschaft erlitten zuletzt einige Rückschläge - Foto: daykung / Shutterstock.com

Mesut Özil: Fans kontern Läster-Attacke

Die Reaktion auf Özils Beitrag ließ natürlich nicht lange auf sich warten. "Musste nachsehen, ob das der echte Account ist", berichtete ein User, der offenbar nicht fassen konnte, dass der frühere Mittelfeldspieler solche Saiten aufzieht.

Ein anderer Nutzer nahm hingegen sogleich Özil selbst ins Visier, indem er fragte: "Wie viele Premier-League-Titel hat Arsenal mit Ihnen gewonnen?" Bekanntermaßen gewannen die Gunners mit dem gebürtigen Gelsenkirchener kein einziges Mal die Meisterschaft.

In der Vorsaison stand Arsenal immerhin 248 Tage an der Tabellenspitze, musste sich letztlich aber Manchester City geschlagen geben. "Erinnern Sie mich bitte daran, wie viele Tage Arsenal letzte Saison auf dem ersten Platz verbracht hat", forderte daher ein User in Richtung Özil.

