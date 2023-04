Ex-Juve-Manager Fabio Paratici verlässt Tottenham - so geht es bei den Spurs jetzt weiter

Fabio Paratici heuerte 2021 als sportlicher Leiter bei Tottenham an - Foto: / Getty Images

"Für Fabio und seine Familie war es eine stressige Zeit. Wir wollten sicherstellen, dass wir ein ordnungsgemäßes Verfahren einhalten", teilten die Spurs in Person von Daniel Levy mit.

Paratici war elf Jahre in der sportlichen Leitung von Juventus Turin angestellt - Foto: Marco Canoniero / Shutterstock.com

Am Donnerstag wurde über den Einspruch des Rekordmeisters verhandelt. Der Punktabzug (15 Zähler) für die Bianconeri wurde in diesem Zusammenhang zeitweise aufgehoben und geht in die nächste Instanz, die Berufsverbote gegen Fabio Paratici, Ex-Präsident Andrea Agnelli und Ex-Vize-Präsident Pavel Nedved haben aber weiterhin Bestand.

Tottenham wird nach dem endgültigen Aus des italienischen Sportdirektors mit Scott Munn als Chief Football Officer arbeiten. Die sportliche Management-Abteilung soll aber in "den kommenden Monaten weiter verstärkt werden", kündigt Daniel Levy an.