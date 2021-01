Tottenham : Geht Dele Alli zu PSG? Jose Mourinho ist spektisch

Jose Mourinho (57) will einen Wechsel seines Edeljokers nicht bestätigen. "Ich habe nicht erwartet, dass jemand geht oder dass jemand kommt. Wir sind fast am Ende des Transferfensters", erklärte der Tottenham-Coach auf den Transfermarkt angesprochen.

"Ich glaube nicht, dass etwas passieren wird, aber es ist noch offen", so The Special One weiter. Schließlich könnten manchmal unerwartete Dinge passieren. Tottenham will dem Vernehmen nach zuerst einen Ersatz für Alli verpflichten, ehe der englische Nationalspieler Grünes Licht für einen Wechsel erhält.