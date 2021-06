Tottenham : Gespräche beendet: Antonio Conte heuert nicht bei Tottenham an

Womöglich heuert allerdings in den kommenden Tagen ein anderer Italiener in verantwortlicher Position an der White Hart Lane an. Angeblich steht Manager Fabio Paratici vor einer Einigung mit den Londonern.

Der 48-Jährige musste Juventus Turin nach elf Jahren verlassen, sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Sollte Paratici kommen, könnte es neue Gespräch mit Antonio Conte geben. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Juve. Zwischen 2011 und 2014 arbeiteten sie gemeinsam für den Rekordmeister.