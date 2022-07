Premier League Handgemenge bei Tottenham-Testspiel: Richarlison mit Tätlichkeit

Tottenhams Heung-min Son (30) strotzte in seiner Heimat Südkorea offenbar nur so vor Tatendrang. Übermotiviert ging der Offensivspieler in der ersten Halbzeit in einen Zweikampf mit Sevillas Gonzalo Montiel (25) und streckte sein Gegenüber mit dem Ellbogen nieder.

Während Montiel blutend am Boden lag, gingen die restlichen Akteure aufeinander los. Die Gemüter hatten sich selbst bis zum Pausenpfiff nicht beruhigt. Richarlison (25), der erst im Sommer für 58 Mio. Euro von Everton zu den Spurs gewechselt war, stand beim Verlassen des Platzes noch dermaßen unter Strom, dass er sich zu einem Schlag gegen einen Gegenspieler hinreißen ließ.