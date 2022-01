Tottenham : Harry Kane bezieht neue Luxus-Villa – zu unfassbarem Preis

Profifußballern sind finanzielle Sorgen in der Regel fremd. Doch wohin mit dem sauer verdienten Geld? Tottenhams Stürmer Harry Kane investiert es jetzt in ein neues Familiendomizil, das wirklich keinerlei Wünsche offen lässt.

Im Norden Londons bewohnt Kane mit seiner Familie ab sofort eine Villa mit über 20 Zimmern, die sich über vier Etagen erstrecken. Neben den neun Badezimmern überzeugt die Immobilie mit ihren imposanten Marmorböden und den pompösen Kronleuchtern. Die Highlights stellen aber wohl das hauseigene Spa und der eingerichtete Kinosaal dar.

Dieser Luxus hat natürlich seinen Preis. In der Woche verschlingt die Immobilie 24.000 Euro. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet muss Harry Kane somit über 1,2 Millionen Euro an Miete aufbringen. Für den Angreifer ist das kein Problem, da diese Summe so ungefähr seinem Monatsgehalt entspricht.