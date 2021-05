Tottenham : Premier League: Spurs-Ass Harry Kane schreibt Geschichte

Der Goalgetter lag vor dem 38. Spieltag in der Torschützenliste gleichauf mit Mo Salah. Während der Ägypter bei 22 Treffern verharrte, erzielte Kane im Spiel gegen Leicester sein 23. Saisontor, was ihm den Goldenen Schuh bescherte.

Doch damit noch nicht genug: Seine zwei Vorlagen brachten ihm auch den Playmaker of the Season Award ein, weil er sich mit 14 Torvorbereitungen an die Spitze vor Kevin De Bruyne und Bruno Fernandes setzte, die auf 12 Vorlagen kamen.

Bisher war es noch keinem anderen Spieler zuvor gelungen, diese beiden Auszeichnungen zu erhalten. Der englische Nationalspieler bewies damit, dass er die Lebensversicherung seines Teams ist.