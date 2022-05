Premier League Harry Kane knüpft Spurs-Zukunft an Antonio Conte

Harry Kane lässt im Interview mit dem Evening Standard nicht erkennen, dass er ein ähnliches Transferdrama plant wie noch im vergangenen Sommer.

"Es gibt noch eine Menge zu tun", sagt Kane. "Ich denke, dass wir uns seit dem Amtsantritt des Trainers definitiv verbessert haben und jetzt da stehen, wo wir sind. Das zeigt, dass man in kurzer Zeit viel erreichen kann, aber wir werden natürlich sehen, was im Sommer passiert."

Antonio Conte hatte Tottenham Hotspur im November übernommen und führt den Klub voraussichtlich in die Champions League. Die Spurs haben den Einzug in die Königsklasse am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Am Sonntag steht die vermeintlich leichte Aufgabe gegen den bereits sicheren Absteiger Norwich City an.