Tottenham : Harry Kane und Heung-Min Son mit Bestmarke - Gareth Bale trifft doppelt

Tottenham hat seinen Negativlauf endgültig beendet und ist in die Erfolgsspur zurückkehrt. Auch dank den beiden Offensiv-Stars Harry Kane und Gareth Bale.

Tottenham feierte am Sonntag im Derby gegen Crystal Palace den dritten Premier League-Sieg in Serie und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Qualifikationsplatz.

Gareth Bale brachte seine Mannschaft in Front (25.) und netzte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Benteke (45. +1) auch in der zweiten Halbzeit ein (49.) Den Deckel auf den Sieg gegen die Eagles machte Harry Kane ebenfalls per Doppelpack (52., 76.).