Tottenham : Harry Kane vermeidet Treueschwur – Jose Mourinho erhält Transfer-Tipp

Harry Kane (27) ist noch bis 2024 an Tottenham Hotspur gebunden, eine vorzeitige Trennung steht trotzdem im Raum. Der Superstar vermeidet einen Treueschwur. Spurs-Coach Jose Mourinho (58) bekommt einen Ratschlag.

"Ich denke, das ist eine Frage, die im Moment schwer zu beantworten ist. Bis zum Saisonende will ich mich voll auf die Arbeit auf dem Platz fokussieren. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht", sagte der Mittelstürmer im Lager der Three Lions auf die Frage nach seiner Zukunft.

Kane will Titel gewinnen. Mit Tottenham scheinen die Chancen auch in diesem Jahr schlecht zu stehen. Aus der Europa League flogen die Spurs bereits raus, ebenso wie aus dem FA Cup. In der Premier League ist man nur Sechster. Lediglich im Ligapokal winkt Edelmetall. Gegner im Endspiel: Manchester City.

United-Legende Roy Keane würde Tottenham zum Verkauf des Top-Torjägers raten, sollte eine angemessene Ablösesumme fließen. "Er ist ein Profi", sagte der Ire gegenüber ITV. "Wenn Sie ein Top-Spieler sind, möchten Sie Trophäen gewinnen."