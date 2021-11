Tottenham : Harry Kane von den eigenen Fans ausgebuht

Die 0:3-Heimniederlage gegen Manchester United hat den Fans der Tottenham Hotspur so gar nicht geschmeckt. Die Anhänger der Gastgeber hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg und schoben Stürmer Harry Kane den schwarzen Peter zu.

Der englische Nationalspieler wurde besonders im zweiten Abschnitt bei jeder Berührung und nach jedem Ballverlust von seinen Fans ausgebuht. Dabei war Kanes Leistung ein Sinnbild der gesamten Tottenham-Offensive, die gegen United fast überhaupt nicht in Erscheinung trat. Und das gegen ein Team, das zuvor in drei Partien elf Tore hinnehmen musste.

In der zweiten Hälfte nahm selbst TV-Experte Gary Neville am Mikrofon von Sky Sports Bezug auf die zunehmenden Buhrufe im Stadion. "Diese Tottenham-Fans lassen Harry Kane wirklich jedes Mal, wenn er den Ball bekommt und verliert, wissen, was sie denken."