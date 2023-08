Harry Kane war schon seit Juni mit den Gedanken beim FC Bayern

Nach zähen Verhandlungen ist es dem FC Bayern letztlich doch noch gelungen, Harry Kane (30) an die Isar zu lotsen. Bei Tottenham Hotspur deutete sich indes intern bereits vor Monaten an, dass der Mittelstürmer im Sommer in die Bundesliga wechseln wird.

"Wir wussten, dass es so kommen würde", sagte Spurs-Coach Ange Postecoglou (57) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Brentford in Bezug auf Kanes Abgang. "Das ändert nichts an dem, was wir versuchen aufzubauen", ergänzte er beinahe schon patzig.

Der Australier hat das Traineramt in Tottenham erst im Juni dieses Jahres übernommen. Gleich darauf suchte er das Gespräch mit Kane und erfuhr da offenbar von den Plänen seines Angreifers. "Er war offen und ehrlich und ich war es auch", berichtete der frühere Abwehrspieler.

Postecoglou hätte natürlich gern mit Kane gearbeitet. "Allerdings dachte ich, dass er sich nach dem ersten Gespräch bereits entschieden hatte zu gehen. Ich sah keinen Sinn darin, ihn zum Bleiben zu überreden, denn alles, was ich sagen würde, wäre irrelevant gewesen."