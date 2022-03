Tottenham : Harry Kane zieht an Arsenal-Legende vorbei: Antonio Conte trotzdem nicht zufrieden

Man spreche bei Harry Kane zwar von einem Stürmer mit Weltklasseformat, sagte Antonio Conte nach dem Doppelpack seines Stürmers. Der Trainer von Tottenham Hotspur habe seinem Ausnahmeangreifer aber gleichzeitig daran erinnert, dass er gegen Manchester City zwar ebenfalls doppelt getroffen hatte, bei der Blamage gegen den FC Burnley aber ohne Torerfolg blieb.

Conte spielte das Spiel weiter, sagte, dass Kane wiederum gegen Leeds United getroffen habe, anschließend aber beim peinlichen Pokal-Aus gegen Middlesbrough erneut ohne Treffer blieb. Durch diese Bemänglung von Kanes Konstanz versucht der Übungsleiter seinen Topstar zu kitzeln, das Maximale aus ihm herauszuholen.

Kane hat im bisherigen Saisonverlauf nicht an seine bravourösen Vorspielzeiten anknüpfen können und war über weite Strecken auf der Suche nach seinem verlorengeglaubten Torriecher. In der Premier League zählt der Spurs-Evergreen zehn Tore in der laufenden Saison, durch die zwei Treffer gegen Everton springt er in der ewigen Torschützenliste um einen Platz.

