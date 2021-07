Manchester City : Pep Guardiola äußert sich zu Erling Haaland und Harry Kane

Harry Kane will weg. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft machte vor einigen Monaten publik, dass er seinen aktuellen Verein, Tottenham Hotspur, gerne verlassen möchte. Seitdem wird er immer wieder mit Manchester City in Verbindung gebracht. Deren Coach erteilte den zu großen Transferforderungen nun eine Absage.

Im Interview mit dem katalanischen Fernsehsender TV3 wurde Pep Guardiola auf Spieler wie Harry Kane und Erling Haarlang angesprochen, die zwar das Interesse der Skyblues geweckt haben, aber mit 100 Millionen Euro Ablöse doch kaum zu erwerben seien.

"Für diese Preise werden wir keine Stürmer kaufen. Es ist unmöglich. Wir können uns das nicht leisten", behauptet der Cheftrainer des englischen Meisters.

Selbst die großen Investitionen aus Abu Dhabi in den vergangenen Jahren - auch in der Corona-Krise - ändern nichts an dieser Tatsache. "Alle Vereine haben finanziell zu kämpfen, wir sind da keine Ausnahme", gab Guardiola zu verstehen.