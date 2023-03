Heung-Min Son findet nach Rauswurf von Antonio Conte deutliche Worte

"Ich hätte mehr zeigen müssen"

Heung-Min Son konnte unter Antonio Conte nicht an seine grandiose Saison 2021/22 anknüpfen. In der vergangenen Spielzeit erzielte der Südkoreaner 23 Tore in 35 Premier League-Spielen. In der laufenden Runde hat der 30-Jährige bis dato erst sechs Treffer auf dem Konto.

Heung-Min Son, der 2015 für 30 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen an die White Hart Lane wechselte, zeigt sich selbstkritisch: "Ich hätte mehr zeigen müssen, aber ich konnte nicht. Ich konnte der Mannschaft nicht helfen und fühle mich verantwortlich, dass er den Verein verlässt."

Paractici muss pausieren

Antonio Conte ist Geschichte bei Tottenham – Landsmann Fabio Paratici droht ebenfalls das Aus. Zumindest vorübergehend. Das Berufsverbot, das im Zusammenhang mit dem Bilanz-Skandal von Juventus Turin gegen den Ex-Juve-Sportdirektor erlassen wurde, ist nun auch außerhalb Italiens gültig.