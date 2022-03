Tottenham Hotspur : Integrationshelfer: Dejan Kulusevski dankt Ibrahimovic für Pionierarbeit

In Schweden ist Ibra, der kroatische und serbische Wurzeln hat, längst ein Nationalheld. Doch für Menschen mit Migrationshintergrund ist er darüber hinaus ein Vorbild. Kulusevski unterstreicht dies in seinem Interview mit dem Daily Star. "Für Kinder wie mich, die aus einem anderen Land kommen – und in meinem Fall Blut aus Mazedonien in sich tragen – ist das erstaunlich."

Seit dem kometenhaften Aufstieg von Ibrahimovic veränderte sich laut Kulusevski etwas in seinem Heimatland. "Zlatan hat uns in Schweden Türen geöffnet, die sich niemand vorstellen kann. Er hat wirklich jedem kleinen Kind geholfen, Kindern, die Außenseiter waren, weil er gezeigt hat, dass alles möglich ist, wenn man es nur will."

