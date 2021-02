Tottenham : Jose Mourinho erklärt Bankplatz von Gareth Bale

Foto: Influential Photography / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Gareth Bale befindet sich in aufsteigender Form. Für Jose Mourinho (58) gab es dennoch gute Gründe, den walisischen Superstar nicht zum zweiten Mal in Folge in die Startelf zu stellen.

Gareth Bale durfte in der Europa League endlich wieder von Beginn an ran. Der Rechtsaußen überzeugte beim 4:1 gegen Wolfsberg an der Seite von Dele Alli, Lucas Moura und Heung-Min Son. Die Krönung: sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Gegen West Ham United (1:2) musste Bale allerdings wieder auf die Bank. Er kam erst in der zweiten Halbzeit aufs Feld. Warum? Jose Mourinho: "Einen völlig fitten Gareth Bale würde ich natürlich 90 Minuten bringen."