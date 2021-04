Tottenham : Jose Mourinho: Ist seine Zukunft bei Tottenham bereits entschieden?

Jose Mourinho (58) belegt mit den Tottenham Hotspur sieben Spieltage vor dem Saisonende in der Premier League nur den 7. Tabellenplatz. Die Champions-League-Qualifikation ist in akuter Gefahr. The Special One darf aber offenbar auch ohne Königsklasse bleiben.