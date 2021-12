Tottenham : Jose Mourinho kämpft gegen Spurs um Bundesliga-Star

Neben dem AS Rom signalisiert nach Sky-Informationen mittlerweile auch Tottenham Hotspur Interesse an einem Schnäppchenwechsel. Das Delikate an der Sache: Mit den Spurs soll ausgerechnet das ehemaligen Team von Jose Mourinho um Grillitsch werben. Die Nordlondoner und The Special One sind im April nicht gerade im Guten auseinandergegangen.