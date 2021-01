Tottenham : Jose Mourinho kritisiert Thiago Alcantara nach Foul an Harry Kane

Tottenham Hotspur muss in den kommenden Wochen auf Harry Kane verzichten. Der Top-Torjäger muss verletzungsbedingt passen. Jose Mourinho (57) kritisiert "Übeltäter" Thiago Alcantara.

Tottenham hat das Premier-League-Topspiel gegen Liverpool verloren (1:3). Zu allem Überfluss musste Harry Kane mit einer Knöchel-Verletzung vom Platz.

Laut Jose Mourinho stehen nun wohl "ein paar Wochen" Pause an. The Special One bedauert das Aus seines Top-Torjägers: "Es gibt Spieler, die du nicht ersetzen kannst."

Kritik übt der Starcoach an Thiago Alcantara. "Das erste Foul war ein böses Tackling von Thiago", so der Portugiese. Wenig später erwischte auch Jordan Henderson den englischen Nationalstürmer. Die Folge: Kane musste in der Halbzeit runter.